Fêter Montréal avec un rodéo? Pas question, dit la SPCA.

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, l'événement NomadFest Rodéo Urbain doit se tenir du 24 au 27 août au Quai Jacques-Cartier. Mais voilà que la SPCA de Montréal n'apprécie vraiment pas l'idée.

«Promouvoir l'exploitation et la souffrance inutile des animaux est une honte pour notre ville, dont le rayonnement est international; la Ville de Montréal ne devrait-elle pas faire mieux?» – SPCA de Montréal

«Les épreuves de rodéo soumettent les animaux à un stress et à des souffrances inutiles dans le seul but de divertir», fait valoir l'organisation dans une publication Facebook diffusée jeudi 12 janvier. La SPCA invite ainsi les citoyens à faire pression sur le maire Denis Coderre pour empêcher la tenue de l'événement.

Parmi les nombreuses activités de l'événement, le site du 375e anniversaire de Montréal indique que seront présentés «quatre rodéos du plus haut calibre au sein d’une arène pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs». Les professionnels se mesureront dans diverses épreuves de dressage, de vitesse et d’habileté, ajoute-t-on. L'organisation a été confiée au Festival Western de Saint-Tite.

