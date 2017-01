ADVERTISEMENT

Si vous pensiez que l'épicerie, l'essence et l'électricité coûtaient déjà assez cher, nous avons de mauvaises nouvelles à vous annoncer.

En 2017, le foyer canadien moyen dépensera environ 1600 $ de plus en achats quotidiens, selon un rapport du Conference Board du Canada.

Le taux d'inflation est censé doubler cette année, passant du 1 % actuel à presque 2 %.

On s'attend à ce que le coût plus élevé de l'essence, de la nourriture et des véhicules - prix qui avaient déjà augmenté en 2016 - fasse grimper l'inflation.

Attendez-vous à payer plus cher pour les fruits et légumes importés. Le piètre état du dollar canadien signifie qu'il sera plus difficile de faire entrer des produits d'autres pays au Canada. Le prix de l'essence fera aussi grimper les frais de transport.

Le Conference Board prévoit que les Canadiens déboursent plus pour le porc et le poulet, et que le prix de la nourriture affecte les restaurants.

Les adeptes de moto devront payer 10 % de plus qu'en 2016 pour remplir leur réservoir de gaz. Les automobilistes de l'Ontario et de l'Alberta devront s'attendre à payer quatre sous de plus par litre.

Les frais de chauffage et d'air conditionné y passeront aussi, avec une augmentation de 1 % en moyenne.

Les coûts reliés à l'éducation et à la santé, qui augmentent toujours plus rapidement que le taux d'inflation général, grimperont aussi.

Les Canadiens paieront moins cher pour leurs vêtements et leurs meubles. Les rabais seront toutefois moins avantageux.

Alors, mangez local, devenez végétarien et achetez-vous un bon fauteuil?

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.