Ce jeudi 12 janvier au soir, Igloofest a lancé en grand sa 11e édition - du 12 janvier au 19 février 2017 - et l'ouverture officielle de son volet d'activités nordiques gratuites et ouvertes à tous.

Cette édition spéciale d'Igloofest s'inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal lors des Hivernales.

« Igloofest est ravi de faire partie des célébrations du 375e. Son but a toujours été d'offrir aux Montréalais le contexte idéal pour embrasser leur nordicité en s'amusant en plein cœur de la ville. Cette année, on a l'occasion parfaite de proposer plus d'activités pour inclure encore plus de monde à la fête. On a très hâte de donner le coup d'envoi et d'accueillir un Montréal en fête sur notre site » déclare avec enthousiasme Pascal Lefebvre, président-directeur général et cofondateur d'Igloofest.



« Le succès grandissant d'Igloofest est méritoire ; en misant sur l'hiver, en innovant et rejoignant une clientèle jeune. Le 375e soutient avec joie une édition spéciale de cet événement festif unique au monde. », affirme Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.



La 11e édition s'est ouvert sur un triplé explosif!

Aux manettes: Apparat (DE), explorateur et innovateur des courants techno et électro qui fait salle comble à chacun de ses passages chez nous, seul ou en duo avec Moderat. Vendredi soir, place au seul et unique Carl Cox (GB) qui partagera plus de 30 ans d'expérience musicale lors d'un set exclusif de trois heures. La fièvre du week-end d'ouverture culminera ce samedi 14 janvier sous la gouverne de Joris Voorn (NL), figure de proue actuelle d'une techno plus mélodique, aérienne et parfois même soul.