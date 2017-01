La Dodge Challenger SRT Demon 2018 sera encore plus puissante que la Hellcat

ADVERTISEMENT

On ne l'a pas encore vue et on ne connait pas ses spécifications exactes, mais il est déjà assuré que la Dodge Challenger SRT Demon 2018 sera l’une des vedettes incontestées du prochain Salon International de l’Auto de New York qui se mettra en branle à la mi-avril.

Annoncée hier, la Challenger SRT Demon sera une version encore plus puissante des modèles SRT Hellcat de 707 chevaux que l’on retrouve dans les gammes Challenger et Charger. À l’heure actuelle, cependant, Dodge est sur une lancée publicitaire sans toutefois offrir d’informations concrètes sur la future Demon.

Le constructeur américain a mis en ligne le site www.ifyouknowyouknow.com qui permet de visionner une série web baptisée « Cage » qui permettra aux amateurs d’en apprendre progressivement sur la variante Demon au cours des prochaines semaines.

Le communiqué publié par Dodge annonçant le nouveau modèle fait surtout référence à cette série, mais indique tout de même que la Challenger SRT Demon sera conçue pour « une sous-culture d'amateurs qui savent qu'un dixième est une voiture et une demi-seconde est votre réputation ».

Si cela ne vous dit rien, sachez qu’un dixième de seconde représente approximativement une distance équivalente à la longueur d’une voiture lors d’une course d’accélération sur un quart de mille. La description offerte par Dodge laisse donc présager que la Demon, comme la Hellcat, sera un monstre d’accélération.

Le nom Demon a vu le jour en 1971. Il s’agissait alors d’une variante de la Dodge Dart de l’époque. En 2007, Dodge a ressuscité le nom avec un concept de roadster présenté au Salon de l’auto de Genève.