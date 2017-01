5 conseils sexuels pour les hommes (trop) bien membrés

Mettre ses limites Pour que cette expérience soit agréable pour tout le monde, n’hésitez jamais à dire ce que vous acceptez et n’acceptez pas de faire à tout moment, et ce, aussi bien avant que pendant la relation.

Soyez précis N’ayez pas une simple conversation avant de vous lancer dans un trip à trois. Énumérez vos désirs et limites de façon précise. Dites si vous êtes à l’aise de voir votre partenaire embrasser quelqu’un d’autre, si l’autre personne peut rester après la relation, si celle-ci doit être un inconnu, etc.

Protégez-vous Prenez les mesures nécessaires pour vous protéger contre les ITS et éviter une grossesse non désirée. Soyez honnête à propos de vos préférences et de votre santé sexuelle, et exigez la même chose de vos partenaires.