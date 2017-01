ADVERTISEMENT

Candice Swanepoel, mannequin originaire d'Afrique du Sud, a donné naissance à un petit garçon prénommé Anaca le 5 octobre 2016. La jeune femme de 28 ans profite depuis des joies de la maternité et du petit garçon, du fruit de son union avec le brésilien Hermann Nicoli.

Mais ça n'empêche pas à l'ange de Victoria's Secret depuis dix ans, d'afficher un corps de rêve. Oui, déjà. Le mannequin a publié le 12 janvier une photo émouvante avec son fils pour son premier post de l'année. Candice est rayonnante dans un petit bikini noir, Anaca dans ses bras, le regard plein d'affection.

Happy 2017 from us 💚 Une photo publiée par Candice Swanepoel (@angelcandices) le 12 Janv. 2017 à 13h55 PST

Toute trace de grossesse a disparu sur le mannequin d'1m75. Elle est déjà prête à de nouveau régner sur les podiums et souhaite une "Bonne année 2017" de la part de sa famille.

La star a bien caché son jeu puisque son compte ne montre aucun cliché d'elle se remettant au sport après l'accouchement. Au contraire, soleil, famille et farniente semblent rythmer son nouveau quotidien.

Les 10 millions d'abonnés de Candice sont ravis de découvrir l'évolution de sa maternité. Aujourd'hui âgé de trois mois, Anaca a bien grandi et ressemble davantage à sa mère. "Magnifique famille", "Vous êtes beaux tous les deux", "Elle rayonne et a l'air si heureuse", les quelque 630 000 commentaires des abonnés de la star sont on ne peut plus enthousiastes.

Candice Swanepoel se rajoute à la liste de ses compères de Victoria's Secret pour qui la grossesse n'a été qu'une formalité. On peut citer Behati Prinsloo qui affichait son corps sublime sur les tapis rouges six semaines après son accouchement. Quant à Alessandra Ambrosio, elle représentait le fameux "Fantasy Bra" seulement quelques mois après la naissance de son deuxième enfant en 2012.