Cette vidéo d'un tigre ligoté pour des photos souvenir fait scandale

Il aura fallu peu de temps avant qu'un nouveau scandale éclate sur la maltraitance animale. Après l'ours polaire le plus triste au monde, enfermé dans un centre commercial pour divertir les touristes, la Chine fait encore parler d'elle avec un tigre de Sibérie maltraité dans un cirque.

Une vidéo, publiée le 9 janvier sur la plateforme chinoise de partage vidéo Iqiyi, montre l'animal se faire violemment ligoter à une table par des dresseurs. Peu après, les touristes montent sur son dos pour prendre la pose.

Le malaise s'amplifie lorsqu'un employé du cirque pousse les visiteurs effrayés à monter sur l'animal. "Peut-être que ça te protégera des démons et te procurera la bonne fortune?", dit-il en jouant sur la corde sensible des croyances populaires chinoises pour convaincre les touristes.

À la fin de la vidéo, on aperçoit les dresseurs retirer les sangles du tigre quelques secondes avant qu'il ne retourne en courant dans sa cage, clairement apeuré. Le réalisateur ne s'est pas manifesté, mais il semble que ce soit un spectateur choqué de la scène. Le cirque en question se situerait lui dans la province de Hunan, dans le sud de la Chine.

Depuis la publication, la vidéo a été visionnée plus de 98 000 fois. Les réactions sur les réseaux sociaux ont aussi été épidermiques.

THIS NEEDS TO BE STOPPED! Endangered #Tiger brutally tied down so visitors can sit on it for photos!! @BFFoundation https://t.co/cQinwzp8cE

— Sharon (@sharonwrdl) 11 janvier 2017