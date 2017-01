«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Grand retour de Tout le monde en parle ce dimanche. Pour leur première édition de 2017, Guy A.Lepage et Dany Turcotte accueilleront les principaux artisans du méga succès de l’automne à Radio-Canada, la quotidienne District 31, soit l’auteur Luc Dionne et les acteurs Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis.

Même après la pause des Fêtes, l’engouement pour District 31 ne fléchit pas, la série retenant chaque soir plus de un million d’adeptes, un petit exploit pour un rendez-vous quotidien exigeant un minimum de fidélité. Placés contre District 31, Normand Brathwaite et Piment fort ne l’ont pas eue facile à TVA depuis lundi, mais se sont quand même tirés d’affaire avec plus de 600 000 téléspectateurs.

Seront aussi à Tout le monde en parle, Bernard «Rambo» Gauthier, nouveau politicien, qui sera candidat aux élections québécoises de 2018 dans la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord; Marina Orsini et Patrick Lagacé, animateurs et maîtres d’œuvre de l’excellente nouvelle série documentaire Deuxième chance, que Radio-Canada lance ce samedi, 14 janvier, à 20h; le comptable professionnel agréé Pierre-Yves McSween, qu’on peut entendre au 98,5, qui a lancé il y a quelques mois l’ouvrage En as-tu vraiment besoin? et qui s’est récemment adonné à une guerre de mots avec Nathalie Petrowski, de La Presse, à propos du statut fiscal des artistes, ainsi que la correspondante de Radio-Canada pour le Moyen-Orient, Marie-Ève Bédard.

La semaine dernière, soir de Golden Globes aux États-Unis, le montage des meilleurs moments de Tout le monde en parle a rallié 675 000 personnes devant leur écran, tandis que 1 616 000 étaient scotchées au spécial enfants et bébés du Banquier, à TVA. Vlog a aussi bien fait avec 1 042 000 curieux, tandis que le gala Juste pour rire hommage à François Pérusse en a captivé 859 000. À Radio-Canada, Découverte et ICI Laflaque ont respectivement pu compter sur une moyenne de 455 000 et 437 000 intéressés.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.