Un tapis sur lequel le drapeau indien est reproduit, et qui était offert sur le site web canadien du géant Amazon, a suscité l'ire de la diaspora indienne du Canada.

En Inde, porter atteinte au drapeau national est passible d'amendes et d'emprisonnement.

La ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, a prévenu par le biais de Twitter qu'elle pourrait refuser d'accorder des visas indiens aux employés d'Amazon si l'entreprise refusait de retirer "immédiatement" de sa plateforme "tous les produits insultants envers (le) drapeau national" de l'Inde.

Indian High Commission in Canada : This is unacceptable. Please take this up with Amazon at the highest level. https://t.co/L4yI3gLk3h

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 11 janvier 2017