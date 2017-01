Samsung dévoile une batterie qui offre 500 kilomètres en 20 minutes

ADVERTISEMENT

La division SDI du géant de l’électronique Samsung a profité du Salon international de l’auto de Détroit pour présenter une toute nouvelle batterie lithium-ion capable d’une autonomie de 600 kilomètres et qui peut se recharger à 80 % en 20 minutes à peine.

Le nouvel accumulateur de Samsung est donc capable d’alimenter un moteur électrique pendant environ 500 kilomètres en un peu plus de temps seulement qu'il faut compter pour remplir le réservoir d’essence des véhicules à moteur traditionnel. Avec sa nouvelle batterie, Samsung espère aider à la croissance des voitures électriques en réduisant l’attente associée avec la recharge de la batterie.

La majorité des batteries de voitures électriques actuelles requièrent plusieurs heures pour se recharger à l’exception de la Tesla Model S qui peut regagner environ 273 kilomètres d’autonomie en 30 minutes avec son réseau de chargeurs rapides. La batterie de Samsung SDI promet quant à elle d’offrir une autonomie qui dépasse celle de la Model S lorsque la batterie de cette dernière en complètement chargée, mais en contrepartie l’accumulateur annoncé par la compagnie coréenne ne sera pas produit avant 2021.

Il ne serait pas surprenant que d’autres constructeurs ou compagnies électriques développent des batteries tout aussi performantes d’ici là.

Même si l’autonomie restreinte est l’élément le plus souvent pointé du doigt pour expliquer le manque de popularité des voitures électriques auprès des consommateurs nord-américains, le fait demeure que le réel problème est le temps de recharge nécessaire pour pouvoir prendre la route avec son VÉ.

Pour les déplacements quotidiens de courtes durées, il n’y a pas de problèmes. Par contre, un voyage plus long ou même une balade de quelques centaines de kilomètres nécessitent plus de planification et de patience si nous sommes propriétaires d’un véhicule 100 % électrique, car il faudra assurément s’arrêter pour recharger sa batterie.

Si certains sont heureux d’étirer leur voyage et n’y voient pas d’inconvénients, la plupart des consommateurs ne veulent pas faire ce genre de concession. Le fait que la batterie lithium-ion présentée par Samsung requiert moins de compromis, sur papier du moins, s’avère donc un pas dans la bonne direction pour la croissance des véhicules électriques.