39 photos d'accouchements auxquels ont assisté les animaux de compagnie

De plus en plus de couples retiennent les services d’un photographe pour immortaliser la naissance de leur enfant. Évidemment, le résultat est toujours on ne peut plus chargé en émotions.

Mais pour amener cette tendance au prochain niveau, des photographes ont commencé à inclure les animaux de compagnie (chats, chiens et même poissons) dans la séance lorsque l’accouchement a lieu en salle de naissance ou à la maison.

«Les animaux de compagnie sont conscients des changements durant la grossesse et peuvent devenir très protecteurs de la mère», explique la photographe Laura Eckert.

Sur la page Facebook Birth Photography, Eckert a partagé la série «Loyal Birth Companions : Pets at Births», présentant des animaux assistant d’un œil attentif à la naissance du bébé de leurs maîtres.

Découvrez certains de ces clichés pour le moins inusités dans la galerie ci-dessous :

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.