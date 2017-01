ADVERTISEMENT

L’ex-joueur de football et animateur Étienne Boulay se retire de la vie publique pendant un mois pour retourner en thérapie, a-t-il annoncé dans un touchant message sur Facebook.

Celui qui est porte-parole du programme de financement pour les initiatives en santé mentale Bell Cause aux côtés de Marie-Soleil Dion et Stefie Shock, entre autres, admet que sa situation est très difficile à accepter et que ça l'est d'autant plus de l'annoncer publiquement. Il tenait à le faire « par souci d’authenticité et dans l’espoir que ça puisse aider quelqu’un d’autre à sortir de l’ombre ».

Dans une vidéo promotionnelle pour la campagne 2017 de Bell Cause pour la cause, Étienne Boulay témoigne de ses problèmes de santé mentale. Il avoue notamment avoir déjà fait une tentative de suicide et invite ceux qui souffrent de tels problèmes à demander de l’aide et à faire preuve de franchise auprès de leurs proches.

Sur Facebook, il revient sur le message qu’il a lui-même livré lors du tournage en disant : « j'étais loin de me douter que je me retrouverais moi-même devant le même dilemme à peine quelques semaines plus tard».

