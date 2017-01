Cette « gourou de la cire » épile tout (et on ne sait pas trop si c'est fascinant ou effrayant)

1. Commencez l'épilation à un jeune âge Si vous vous épilez dès l'adolescence ou dans la vingtaine, vos poils sont plus fins et donc plus faciles à enlever. Mais n'ayez crainte, l'épilation peut débuter à tout âge!

2. Votre esthéticienne doit tout savoir! Oui, elle devrait être au fait de votre état de santé. Si vous avez des allergies, des conditions de santé (diabète, varices, jambes lourdes), si vous prenez des médicaments ou utilisez des crèmes particulières, vous devez lui en parler! Votre peau devrait être dans la meilleure condition possible avant l'épilation. Sensibilité irrégulière ou peau mince? Abstenez-vous.

3. La douleur s'atténue selon le nombre d'épilations En effet, quand on s'épile souvent, la douleur tend à diminuer. Les poils deviennent de plus en plus fins et plus faciles à s'enlever. N'oubliez pas que la cire déloge les racines des poils - si l'épilation est faite dans les règles de l'art - ce qui vous laisse des jambes douces pendant 3-4 semaines.

4. Ne pas appliquer de lotion tonique avant l'épilation Pour celles qui s'épilent les sourcils ou la lèvre supérieure, abstenez-vous d'utiliser une lotion tonique le matin! Elle resserre les pores de la peau, ce qui rend les poils plus difficiles à arracher.

5. La cire est un excellent exfoliant Non seulement vous laisse-t-elle les jambes belles et luisantes, mais la cire les exfolie aussi! Pour de meilleurs résultats, toutefois, prenez bien soin d'exfolier vos gambettes avant et après votre rendez-vous. Ça vous évitera des poils incarnés et autres bosses disgracieuses.

6. Pas pendant vos règles! La peau est plus sensible en période de menstruation. Pour votre confort, assurez-vous de prévoir votre rendez-vous d'épilation... une autre semaine!

7. Évitez de boire du café ou de l'alcool avant votre rendez-vous Si une petite dose l'alcool peut vous détendre momentanément, elle produit aussi des stimulants qui peuvent rendre la peau plus sensible. Optez donc pour une grande bouteille d'eau au lieu de votre habituel latté grand format.

8. Ne pas appliquer de gelée rafraichissante au préalable Non seulement la cire chaude va annuler l'effet de la gelée, mais cette dernière aura l'effet d'une lotion tonique et va resserrer les pores. Les poils n'en seront que plus réticents!

9. Diminuez l'acidité de votre corps La semaine précédant votre rendez-vous, tentez de diminuer votre apport en aliments acides. Remplacez le jus d'orange par de l'eau ou évitez l'alcool et la caféine. Trop d'acidité dans votre système est un élément sensibilisant pour la peau!