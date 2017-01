4 morceaux de pomme Granny Smith 2 gouttes de sauce Tabasco Jalapeno 1/2 oz de miel 1/2 oz de jus de citron 2 feuilles d’estragon 5 oz de Sauvignon Blanc Kim Crawford 5 oz de jus de pomme Dans un shaker, combinez les morceaux de pomme, le jus de citron et la sauce Tabasco Jalapeno. Avec un pilon, écrasez légèrement. Ajoutez les autres ingrédients et de la glace. Agitez énergiquement pendant 8 à 10 secondes. Filtrez dans un gros verre à digestif, décoré de tranches de pomme.

4 morceaux de concombre 1/2 oz sucre de canne liquide 1/2 oz jus de yuzu 4 oz Sauvignon blanc Kim Crawford 3 oz Perrier Dans un shaker, combinez les morceaux de concombre, le sucre de canne liquide et le yuzu. Avec un pilon, écrasez légèrement. Ajoutez le Sauvignon Blanc Kim Crawford et de la glace. Agitez énergiquement pendant 8 à 10 secondes. Filtrez avec une passoire à cocktail dans un gros verre à vin rempli de glace. Complétez avec le Perrier. Remuez; décorez d'une tranche de concombre et d'une tige de menthe, et servir