L'alcool met le cerveau en mode famine

Il y a abus lorsque la consommation d’alcool a des conséquences négatives sur la vie d’un individu, que ce soit sur le plan professionnel, social, amoureux, médicale ou judiciaire. L’abus d’alcool affecterait environ 10 % des femmes et 20 % des hommes.

Une personne est considérée alcoolique lorsque l’alcool l’entraîne dans une spirale autodestructrice où elle n’arrive plus à réduire ou à modérer sa consommation.

La personne sera obsédée par l’idée de boire; elle continuera de boire même si cela lui cause préjudice; des symptômes de sevrage seront observables lorsqu’elle ne boit pas; elle niera avoir un problème; elle cachera de l’alcool au travail et à la maison; elle aura tendance à ne plus se souvenir du moment où elle a bu; elle aura une faible estime de soi en plus de présenter des signes de dépression et de troubles anxieux.

Les personnes souffrant de dépression, de troubles anxieux ou de l’humeur, ainsi que les individus ayant commencé à boire entre l’âge de 11 et 14 ans sont plus à risque de souffrir de problèmes de consommation d’alcool.

Boire de manière responsable est la meilleure façon d’éviter les conséquences de l’abus d’alcool. Ne buvez pas si vous avez l’estomac vide, connaissez et respectez vos limites, buvez lentement, alternez avec des breuvages non alcoolisés, ne mélangez pas alcool et médicaments, n’acceptez pas de verres des étrangers et ne conduisez jamais en état d’ébriété.

Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour tout le monde. De l’abstinence pure et simple au soutien des proches en passant par l’aide professionnelle, la médication, l’adoption de meilleures habitudes de vie et le programme des Alcooliques Anonymes, il existe plusieurs façons de venir à bout de ses problèmes de consommation d’alcool.

Les symptômes physiques surviennent généralement lorsqu’une personne aux prises avec un problème de consommation arrête subitement de boire. La personne se sentira le plus mal durant les 48 à 72 premières heures de son sevrage, mais ce mal-être peut aussi durer des semaines. Elle présente alors des signes de dépression, d’anxiété et de fatigue en plus de souffrir de sautes d’humeur, de cauchemars et de nausées. Des hallucinations, un rythme cardiaque anormalement élevé, des tremblements et des crises peuvent aussi survenir dans les cas plus sévères. Si vous êtes inquiet par rapport à votre condition ou celle d’un proche, n’hésitez surtout pas à vous tourner vers une assistance médicale.

De nombreux individus ont bénéficié d’un séjour dans un centre de désintoxication, où ils ont pu discuter ouvertement de leurs problèmes de consommation d’alcool dans un environnement propice à la croissance personnelle, recevoir tout le soutien nécessaire de professionnelles de la santé, et développer des stratégies pour demeurer sobre.

Le programme en 12 étapes des Alcooliques Anonymes a aidé nombre d’individus à travers les années à venir à bout de leur problème de consommation d’alcool. Ce programme est basé sur l’autocritique et le désir de devenir une meilleure personne. Il constitue une partie importante du processus de guérison, mais les personnes y adhérant en tireront le plus de bénéfices s’ils l’accordent à d’autres modalités.