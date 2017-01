Un 8 chez Zara? Un 10 chez H&M? Cette machine vous donne votre taille selon les marques

ADVERTISEMENT

Vous voulez gagner du temps pendant votre séance shopping durant les soldes d'hiver? Vous ne vous souvenez pas forcément si vous faites du 8 ou du 10 chez Zara? Cette machine est faite pour vous.

Présente dans plusieurs grands centres commerciaux de la région parisienne, elle vous permettra en 30 secondes, grâce à des calculs précis, de déterminer vos mensurations exactes (taille, poitrine, hanches).

Le plus? Une fiche sera remise à la personne scannée avec ses tailles exactes pour les vêtements et chaussures de plusieurs enseignes de ces centres commerciaux: Zara, H&M, Mango et Jules.

Ou le bon moyen de se ruer sur les vêtements les plus convoités et d'éviter les files d'attente interminables aux cabines d'essayage...

