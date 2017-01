ADVERTISEMENT

Les photos de leur baiser et de leurs caresses se trouvent déjà partout sur le Web, et leurs noms sont sur toutes les lèvres: Selena Gomez et The Weeknd semblent être en couple.

Selena and @theweeknd yesterday in Santa Monica. pic.twitter.com/OepM3WMsDG — Selena Gomez News (@MyLifeIsSelG) January 11, 2017 Selena et The Weeknd hier à Santa Monica.

Les deux vedettes regardent directement dans l'oeil de la caméra, indiquant qu'ils sont prêts à annoncer leur nouvelle relation au public.

Rappelons que Selena Gomez est une bonne amie de Gigi Hadid... la soeur de l'ex de The Weeknd, Bella Hadid.



Bella Hadid et The Weeknd au Costume Institute Gala en mai 2016.

Drames et bagarres en vue?