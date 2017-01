Le miso Cette pâte fermentée, très salée, est faite de fèves de soja et d’orge. Il s’agit de l’un des ingrédients de base de la cuisine japonaise. Riche en antioxydants et en vitamines et constituant une bonne source de protéines, on le sert principalement en soupe, mais il est également parfait pour les marinades, les sauces et même les trempettes.

Le tofu Tout comme le miso, le tofu est une très bonne source de protéines pouvant être cuisiné de mille et une façons.

La salade d'algues La salade d’algues est riche en nutriments et confère une saveur unique aux aliments qu’elle accompagne. À essayer avec des morceaux de concombre et un assaisonnement de vinaigre de riz, de sucre et de sauce soya pour une collation santé rapide à préparer.

Les nouilles soba Les nouilles soba ne prennent que 3 minutes à cuisiner lorsqu’elles sont fraîches, et 6 minutes lorsqu’elles sont secs. Une fois cuites, elles peuvent être consommées aussi bien chaudes que froides.

Le quinoa Riche en fibres et en protéines, le quinoa est une parfaite addition pour les salades, les burgers et le pilaf. Assurez-vous de bien le nettoyer pour éliminer l’amertume.

Le konnyaku Le konnyaku est une matière gélatineuse faite à base de konyak, une pomme de terre japonaise. Le konnyaku peut être acheté en bloc ou sous forme de pâtes. Il est pratiquement sans saveur et sans gras, mais riche en fibre, en faisant un ingrédient idéal pour les soupes et les salades de pâtes.

Sansai Sansai signifie littéralement «plantes de montagne». Vous pouvez trouver des mélanges de ces végétaux dans les bonnes épiceries. La combinaison de ces différents ingrédients vous fournira une base complète de nutriments.

Le natto Ces fèves de soja fermentées sont riches en vitamine K et particulièrement bénéfiques pour la santé intestinale et le système immunitaire. On en mange, entre autres, au déjeuner, avec de la sauce soya et des oignons sur un lit de riz.

Les radis blancs Les radis blancs se mangent aussi bien crus que cuits. On les consomme notamment dans une soupe miso, en salade, ou gratinés avec de la sauce soya.