Un peu de pratique et beaucoup de minutie, voilà ce qu'il vous faut pour réussir le look "ligneur graphique". Utilisez un eyeliner à la pointe ultra-fine pour pouvoir tracer avec le plus de précision possible. Côté forme, suivez la paupière si vous voulez un look plus simple ou encore laissez vous complètement aller si vous être plus audacieuse.

Encore une fois, tout est question de l'effet recherché. Envie d'oser le look complètement 70's? Couvrez la paupière d'une ombre en crème extra pigment. Pour un look plus doux, choisissez plutôt une ombre en poudre, plus diaphane.

Sans doute le look le plus facile à reproduire, mais curieusement, le plus casse-cou. Explications? La ligne est mince entre le look "frais et rosé" et le look "poupée de porcelaine effrayante". Allez-y mollo et soulignez vos pommettes en toute discretion.

