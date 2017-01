Intempéries au Québec: pannes de courant et vols d'avion annulés

ADVERTISEMENT La Presse canadienne

Le mauvais temps perturbe les activités dans plusieurs secteurs du sud-ouest du Québec, mercredi matin.

Les fortes rafales de vent ont notamment causé des bris au réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec. À 7h00, près de 70 000 clients étaient privés de courant, dont plus de 21 500 en Montérégie, plus de 18 300 dans les Laurentides et plus de 12 200 sur l'île de Montréal.

Les rafales et le déglaçage d'avions ont aussi forcé l'annulation de plusieurs vols à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Près d'une vingtaine de départs n'auront pas lieu comme prévu et une douzaine d'arrivées ont été annulées.

Les principales autoroutes de l'île de Montréal, de la Montérégie, de l'Outaouais et des Cantons-de-l'Est sont dégagées et offrent une bonne visibilité, selon Transport Québec. À 5h00, de la pluie s'abattait sur ces régions. Cependant, les rafales de vent peuvent rendre la circulation automobile plus difficile.

Plus à l'est, de la neige a commencé à s'abattre. Environnement Canada a émis mardi un avertissement de tempête hivernale pour la plupart des régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent.

