Le nombre de succursales bancaires au Canada devrait diminuer cette année, alors que de plus en plus de Canadiens se tournent vers les services bancaires en ligne et sur mobile pour répondre à leurs besoins quotidiens.

Le Globe and Mail rapporte que des dizaines d’édifices bancaires fermeront leurs portes pour de bon cette année. D’autres se concentreront davantage sur les conseils financiers et moins sur les transactions quotidiennes.

(Photo: Rostislav Sedlacek/Getty Images)

La tendance pourrait causer des problèmes aux employés des banques et caisses.

«Les clients font de plus en plus des choses de façon numérique», a déclaré Thomas Flynn, le directeur financier de BMO, l'année dernière, lorsque la banque a supprimé 1 850 emplois.

Les Canadiens préfèrent les services bancaires en ligne

L’Internet est maintenant le principal moyen de faire des transactions pour 55% des Canadiens – ce qui en fait de loin la méthode la plus populaire, comme le révèle une étude de l’Association des banquiers canadiens (ABC). Seulement 13% ont dit faire la plupart de leurs opérations bancaires dans un établissement réel, comparativement à 29% en 2000.

Les banques canadiennes ont fermé 45 succursales entre 2014 et 2015, selon les données de l’ABC. Auparavant, le nombre de nouveaux centres bancaires augmentait régulièrement tous les ans, à l’exception d’une légère baisse en 2009.

