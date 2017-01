ADVERTISEMENT

Depuis plus d'un an, une étoile, située à quelque 1500 années-lumière de la Terre, n'en finit plus de passionner les astrophysiciens. KIC 8462852, aussi appelée l'étoile de Tabby, se comporte en effet bien bizarrement. Elle perd énormément de luminosité à certains moments, comme si un objet absolument gigantesque, 20 fois plus gros que Jupiter, passait devant elle. Un comportement unique, jamais observé dans l'espace.

Depuis, de nombreux scientifiques ont cherché une explication logique à ce phénomène incroyable. En août dernier, deux astrophysiciens ont rajouté une bizarrerie de plus à l'équation: l'étoile de Tabby perd également continuellement de la luminosité depuis des années. S'il y a de nombreuses hypothèses très classiques (nuée de comètes, nuage de poussière...), aucune n'arrive à résoudre le mystère entièrement. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour que la question se pose: pourrait-il s'agir de la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre très avancée, qui exploiterait l'énergie de KIC 8462852?

Les chercheurs ne veulent envisager sérieusement cette hypothèse que si toutes les autres, naturelles, peuvent être écartées. En attendant, plusieurs études sont régulièrement publiées pour évoquer une nouvelle théorie. Dans un article soumis à la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, trois scientifiques américains se demandent si l'étoile de Tabby n'a pas tout simplement été vue en train de manger une planète, rapporte le New Scientist.

Une hypothèse savoureuse, mais qui ne clôture pas le débat

Selon cette nouvelle théorie, KIC 8462852 aurait avalé une planète, voire plusieurs, il y a moins de 10 000 ans. Ce festin aurait rendu l'étoile extrêmement brillante. La constante diminution de sa luminosité serait donc un simple retour à la normale.

Mais comment expliquer les pics mesurés ces quatre dernières années, qui semblent montrer une structure orbitant autour de l'étoile de Tabby? Les scientifiques pensent que ce sont justement les restes de la pauvre planète avalée qui continuent d'obscurcir KIC 8462852 par moment, avec une orbite très bizarre.

Interrogé par le magazine américain, Jason Wright, l'astronome qui le premier a évoqué l'hypothèse extraterrestre, estime que cet article rend le scénario d'un festin planétaire, déjà évoqué à la marge, plus crédible. Pour lui, c'est même maintenant l'un des scénarios les plus logiques sur le sujet.

Il met en garde pour autant sur un problème majeur concernant cette théorie sur son blog. "Quelle que soit l'explication pour l'étoile de Tabby, celle-ci sera improbable, car c'est un cas unique sur les plus de 200.000 étoiles observées par Kepler [le télescope spatial qui a repéré ce comportement étrange, ndlr]. Mais ce scénario est vraiment improbable", rappelle Jason Wright. Comme ce phénomène ne durerait pas plus de 10 000 ans, c'est comme si Kepler n'avait virtuellement quasiment aucune chance de voir un tel festin.

Les auteurs eux-mêmes estiment que c'est la principale faiblesse de ce scénario. KIC 8462852 sera donc encore l'étoile la plus mystérieuse de l'univers, en tout cas jusqu'aux prochaines observations, prévues dans les prochains mois.

