La mère d'un enfant de 12 ans est accusée de maltraitance, après avoir enfermé son fils dans une salle de bain sale et sans lumière pendant au moins un an, rapporte l'Associated Press. Le garçon était mal nourri et pesait seulement 30 livres lorsque les policiers l'ont secouru.

Brandy Janes, 36 ans, a été reconnue coupable lundi.



Le père de l'enfant a retrouvé son fils vendredi dans sa résidence en Utah aux États-Unis. Le garçon était incapable de se tenir debout par lui-même. Il se trouve toujours à l'hôpital.

«C'est l'une des choses les plus horribles que j'ai vues de ma vie. J'aimerais pouvoir l'effacer de ma mémoire», a confié l'officier David Crouse à l'AP.

Les policiers pensent que le gamin était enfermé dans la noirceur, puisque trois pieds carrés de ruban adhésif recouvraient l'interrupteur, empêchant donc la victime d'ouvrir la lumière. Ils ont aussi retrouvé une caméra, ce qui suggère que Janes filmait les faits et gestes de son fils.

Le sol était recouvert d'excréments et de quelques boîtes de conserve.

Ce sont les deux autres enfants de Janes qui ont révélé à la police que leur frère se trouvait dans la salle de bain depuis au moins un an. Ils sont maintenant entre les mains de la protection de la jeunesse et les détectives tentent de savoir s'ils ont aussi été maltraités.