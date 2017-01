ADVERTISEMENT

Ils emmènent leur enfant derrière le bar, se versent des cocktails sur le torse, et n’ont pas de filtre du tout… Les hilarants «Bartenders» de l’École du Bar de Montréal (EBM) parodient la nouvelletéléréalité «Barmaids» diffusée à MusiquePlus pour protester contre la façon dont les «femmes derrière le bar» sont représentées dans l’émission.

«En tant que domaine majoritairement dominé par des hommes, nos amies et collègues travaillent d'arrache-pied à briser les stéréotypes et à légitimiser leur place en tant que professionnelles encore aujourd'hui. Une telle série vient sérieusement porter atteinte à tous leurs efforts présents et passés », écrit l’EBM sur Facebook.

Les entrepreneurs derrière l'École du Bar de Montréal ont donc décidé de combattre «le ridicule par du (encore plus) ridicule».

Trois épisodes ont déjà été diffusés sur les réseaux sociaux, mais c’est leur bande-annonce humoristique qui a – à ce jour – attiré le plus de curieux :

Leur initiative n’est pas passée inaperçue. Même l’équipe derrière l’émission originale a réagi sur sa page Facebook en écrivant simplement : «On va laisser ça ici… Juste comme ça!».

Un commentaire encore une fois dénoncé par l’EBM qui a répondu ainsi :

