"Taisez-vous! Taisez-vous. Je ne vous permets pas de poser une question, vous faites de la désinformation!". Pour le journaliste Jim Acosta, correspondant de CNN à la Maison-Blanche, ces quatre ans avec Donald Trump vont être très longs. Mercredi 11 janvier, pendant sa première conférence de presse depuis son investiture, le nouveau président des États-Unis a catégoriquement refusé la question du journaliste, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

En cause, les révélations faîtes par certains médias américains d'un document alléguant des liens entre l'entourage du milliardaire et le Kremlin. La chaîne CNN n'a pas publié le rapport en entier, contrairement à Buzzfeed. Mais le matin même de la conférence, elle avait révélé que les chefs du renseignement américain avaient présenté au président un résumé du rapport. Ce que l'entourage a fortement démenti.

Ce rapport, sorte de mémo consacré aux relations entre Donald Trump et la Russie, contient des allégations sur la vie privée du président. Et notamment un document qui affirme que les services russes détiennent des preuves de frasques sexuelles du président, destinées à le faire chanter si besoin.

Tout le début de la conférence de presse de Donald Trump a été consacré à dénoncer ces révélations. Le porte-parole du président, Sean Spicer, a vivement condamné le site américain Buzzfeed qui avait publié, la veille, le rapport dans son intégralité. "Un blogue de gauche ouvertement hostile au président élu", voilà comment le porte-parole a décrit le site en ligne. Tandis que Donald Trump, une fois au micro, le traitait de "tas d'ordures".

L'expression a bien fait rire les journalistes de Buzzfeed qui se sont empressés de relayer l'information sur les réseaux sociaux:

Pleased with our new tag line pic.twitter.com/sFCMrX91qO

Quant au journaliste de CNN interdit de question, il a brièvement évoqué l'incident sur Twitter, en se recentrant sur la question qu'il voulait poser:

Fortunately ABC's Cecilia Vega asked my question about whether any Trump associates contacted Russians. Trump said no.

— Jim Acosta (@Acosta) 11 janvier 2017