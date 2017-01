Cinq choses à savoir sur le concept Infiniti QX50 dévoilé à Détroit

ADVERTISEMENT

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

Un premier moteur VC-T

En septembre dernier, Infiniti a annoncé au monde, après 20 ans de recherche, la création d’un nouveau moteur appelé VC-T pour Variable Compression Turbo.

Il s’agit du tout premier moteur de l’histoire capable de faire varier le taux de compression en roulant, et l’Infiniti QX50 sera le tout premier véhicule à en être doté à sa sortie. Le taux de compression a une incidence importante autant sur la consommation de carburant que sur les performances du moteur. Or, le fait de pouvoir le modifier permet d’obtenir un moteur plus performant, ou plus économique, selon les besoins du conducteur.





Close  Infiniti QX50 sur  

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!

La compagnie Infiniti a dévoilé plus tôt cette semaine au Salon international de l’auto de Détroit le prototype qui servira de base au remplacement de l’actuel utilitaire sport Infiniti QX50. Le petit multisegment recèle cependant de nombreux secrets. En voici cinq, que nous vous révélons juste entre vous et nous!  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Un VUS autonome

Ou presque... puisque le petit multisegment sera doté d'une technologie de conduite semi-autonome utilisant des radars, des capteurs et d’autres systèmes toujours en développement. Rassurez-vous cependant, les dirigeants d’Infiniti l’ont confirmé, il sera toujours possible de reprendre le contrôle.

Une vedette du design

Le QX50 a fait tourner toutes les têtes au Salon de l’auto de Détroit par son style unique et par ses lignes spectaculaires. Normal, puisque le design avait déjà été testé il y a quelques mois au Salon de l’auto de Pékin et au Mondial de l’auto de Paris alors que la compagnie avait dévoilé un QX Sport Inspiration dont le nouveau QX50 est le frère quasi jumeau. Mieux encore, le design du concept demeure réaliste et la version de production ne devrait pas s’en éloigner trop.

L’habitacle est raffiné

Infiniti veut jouer dans la cour des grands, et pour ce faire veut proposer à ses clients des aménagements uniques et haut de gamme. Celui de l’Infiniti QX50 en fait partie avec son cuir blanc matelassé, ses boiseries authentiques et son nouveau système multimédia à grand écran haute définition.

Le concept sera réalité

Les dirigeants d’Infiniti ont refusé de confirmer une date de production, mais le designer Alfonso Albaisa, rencontré au hasard lors du salon, a confirmé que le véhicule verrait le jour dans une forme proche de celle du concept. Les experts prédisent que le véhicule sera offert dès 2018 dans sa nouvelle mouture.