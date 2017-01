Le terrain réservé aux adeptes du freestyle est très complet et est divisé en 3 parcs distincts. Le parc Adrénaline offre des modules larges et extra-larges, ainsi qu’un parcours de ski/snowcross permanent. À noter que ce parc est à accès restreint. Le parc Progression offre des modules moyens et larges tandis que le parc Évolution présente des modules petits et moyens parfaits pour s’initier. Cliquez ici pour plus d'informations.

Ce parc à accès restreint est divisé en 2 grands secteurs : Le Grand Ours, où l’on retrouve down rails, flat rails, C rails, calvettes et barils. Finalement, il y a le secteur Piedmont où l’on retrouve des flatdown rails, down box avec marches, rainbow rails, upbeam et wall rides. Le personnel de la station construit également un parcours avec un énorme saut dans la piste côte 70. Ce dernier accueille la compétition internationale de planche à neige Ride Shakedown, au mois d’avril de chaque année. Cliquez ici pour plus d'informations.

Très varié et complet, le parc de Stoneham est le seul au Québec à offrir une demi-lune de dimension Olympique (Superpipe). La réputation du parc ‘’XL 418’’ n’est plus à faire. Sauts variés de style step up, modules avec marches, rails en tout genre et wall ride. L’accès à ce parc est restreint, mais la passe est aussi valide au parc à neige du Mont-Sainte-Anne. Finalement, on y retrouve un parc de rails de grandeur moyenne et un parc d’initiation avec petits modules variés. Cliquez ici pour plus d'informations.

Un pilier dans l’industrie, le Relais offre beaucoup de terrain réservé au freestyle. Le parc XL, à accès restreint, offre modules et sauts large et extra-large. La station offre également un parc avec modules moyens et petits, ainsi qu’un mini-parc d’initiation. Cliquez ici pour plus d'informations.

La station a décidé d’aménager son terrain en 4 sections principales. Le parc public est celui où l'on retrouve le plus grand nombre de modules, de niveau débutant à avancé. Sa construction commence tôt dans la saison. Le parc de style Slopestyle offre des choix de parcours où rails, box et sauts se succèdent, rappelant l’épreuve du même nom. La Ligne est la section qui offrira la possibilité aux plus habiles d’aligner plusieurs sauts consécutifs. Finalement, le jardin de rails offrira des rails et des box pour tous les calibres, avec une approche de type street. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le parc à neige fera peau neuve pour la saison 2015-2016. En effet, la station de la Montérégie a annoncé des investissements majeurs de 500 000 $ pour cette saison et les autres à venir. Le but de cet investissement est d’améliorer la conception, la construction et la sécurité du parc. Le parc sera désormais délimité en zones distinctes pour les skieurs et planchistes de différents niveaux. Ces zones seront clairement identifiées dans le parc. À noter également que l’accès au parc sera dorénavant gratuit pour tous, à la demande de la clientèle. Cliquez ici pour plus d'informations.

Situé dans la piste grande-allée depuis de nombreuses années, le parc à neige XL a été conçu pour donner le choix aux skieurs et planchistes de faire des modules faciles ou difficiles. Offrant un total de 34 modules, le parc vous offre environ l’équivalent de 17 modules par descente. Une passe est nécessaire pour ce parc au coût de 20 $, également valide au parc à neige de Stoneham. On y retrouve aussi un parc pour débutants dans le bas de la pente école, avec modules très près du sol, de même qu’un parcours de bordercross dans la piste Dolce Vita. Cliquez ici pour plus d'informations.

L’équipe de la station travaille très fort pour offrir un parc à neige excitant, sécuritaire et accessible à tous les niveaux. D’une longueur de 1.5 km, le parc compte une vingtaine de modules. Le parcours de cette année sera principalement axé sur la progression et le développement des riders. Le parc est également l’hôte de plusieurs compétitions de freestyle tout au long de la saison. Cliquez ici pour plus d'informations.

L’un des plus beaux parcs à l’est du Québec, le Moose Park du Mont-Orignal contient une section XL à accès restreint, ainsi qu’une section avec de petits modules. On y retrouve plusieurs sauts entre 10 et 50 pieds, de même qu’une dizaine de rampes de toutes sortes. Une piste de style bordercross est également disponible. Cliquez ici pour plus d'informations.