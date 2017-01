STR via Getty Images

Un assaillant a été tué et un policier blessé lors d'affrontements mardi devant le siège de la police à Gaziantep, dans le sud de la Turquie, selon les autorités locales.

Une "attaque armée" a eu lieu vers 15H20 (12H20 GMT), devant le siège de la police, ont indiqué les services du gouverneur de la ville dans un communiqué, ajoutant qu'un officier de police a été "légèrement blessé".

"L'assaillant a été neutralisé", précise le communiqué.

Le nombre d'assaillants impliqués n'était pas encore clair: la télévision privée NTV a rapporté, citant des témoins, q'"un terroriste a été neutralisé et les deux autres sont toujours en fuite", ajoutant qu'une opération était en cours pour les interpeller.

L'agence progouvernementale Anadolu a rapporté que des sapeurs ont été envoyés sur place, par crainte que l'assaillant ait transporté des explosifs.

Anadolu ajoute qu'une opération est en cours à travers la ville pour interpeller le ou les complices de l'assaillant.

La Turquie a été frappée ces derniers mois par une vague d'attentats sans précédent, liés à la rébellion kurde ou au groupe Etat islamique (EI).

A peine plus d'une heure après le début du Nouvel An, un homme a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d'Istanbul, au cours d'une attaque revendiquée par l'EI.

Quatre jours plus tard, des hommes ont déclenché l'explosion d'une voiture piégée et ont échangé des tirs avec la police devant un tribunal à Izmir (ouest). Un policier et un employé du tribunal ont alors perdu la vie, ainsi que les deux assaillants.

Cette attaque a été imputée par Ankara au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

