La pièce «Si j'avais un char» entre au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) a annoncé lundi l'intronisation de la chanson Si j'avais un char, écrite et composée par Stephen Faulkner et Sylvie Choquette.

La pièce est parue sur le premier album solo de Faulkner, lancé sous son célèbre pseudonyme Cassonade en 1978, et a atteint le statut de classique du country québécois. Elle a lancé la carrière de l'auteur-compositeur-interprète montréalais.

Faulkner a amorcé sa carrière aux côtés de Plume Latraverse au début des années 70. Il ont notamment collaboré pour l'album Pommes de route.

Doris, Mon grand cheval noir d’amour et Un cowboy à Paris figurent également au nombre des chansons connues de Faulkner. Le chanteur et guitariste a remporté en carrière deux Félix, soit ceux du meilleur album country (Caboose) en 1993 et de l'auteur-compositeur de l’année en 2001.

Chaque année, le PACC, un organisme de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) géré par des créateurs et des éditeurs de musique ainsi que par des représentants de l'industrie du disque, intronise des chansons francophones et anglophones qui ont marqué l'histoire de la musique au pays.

Le PACC annoncera les autres chansons sélectionnées en 2017 au cours des prochains mois. L'an dernier, Chante-la ta chanson (Jean Lapointe et Marcel Lefebvre) et J'ai la tête en gigue (Jim Corcoran) avait été retenues.

