Les modèles les plus populaires de Toyota ont tous été renouvelés au cours des dernières années avec deux thèmes communs : améliorer la sécurité, et rendre la conduite plus inspirante. La nouvelle Toyota Camry 2018 dévoilée au Salon International de l’Auto de Détroit ne sera pas l’exception à la nouvelle norme.

En plus d’obtenir plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active compris dans l’ensemble Toyota Safety Sense-P, la Camry 2018 reçoit un style plus agressif, un châssis qui promet d’être plus sportif, et de nouvelles motorisations. Au cœur du renouvellement de la Camry se trouve l’architecture TNGA (Toyota New Global Architecture) qui, selon Toyota, représente une nouvelle philosophie de développement et de mise en marché pour les produits de la marque nippone.

Toyota a toujours été reconnue pour la fiabilité et la qualité de construction de ses véhicules, mais pas nécessairement pour leur comportement routier dynamique. Comme indiqué précédemment, Toyota souhaite changer cette perception petit à petit et un modèle à la fois, et dans le cas de la Camry 2018 cela veut dire qu’il fallait revoir les moteurs, les transmissions et la plateforme.

La longueur de l’empattement de la nouvelle Camry 2018 augmente de 2 pouces tandis que la hauteur du toit et du capot diminue.

L’objectif ici était d’abaisser le centre de gravité afin de rendre la voiture plus stable sur la route. La position de conduite est plus basse et plus centrée également. Tout cela devrait contribuer à donner au conducteur l’impression qu’il peut explorer les capacités sportives de sa nouvelle Camry sans trop d’inquiétudes. Une nouvelle suspension arrière aidera certainement dans les courbes tout en améliorant le confort des occupants.

Visuellement, la Toyota Camry 2018 a certainement le design pour aller avec ses nouvelles aspirations dynamiques.

Comparativement à la Camry actuelle, la nouvelle génération est plus aiguisée et plus carrée également, et effectivement l’on remarque qu’elle semble plus basse et large.

Comme c’est le cas avec le modèle actuel, la Camry sera proposée en version « normale » (L, LE et XLE) ainsi qu’en version sport (SE et XSE). La distinction entre les deux sur le plan du design est encore plus notable avec la nouvelle génération alors que les variantes SE et XSE sont dotées de jantes noires, un aileron, des pare-chocs différents et une sortie d’échappement à quatre embouts à l’arrière.

Nouveaux moteurs en théorie

Toyota promet aussi de nouvelles motorisations, mais les informations disponibles au moment du dévoilement n’étaient pas complètes.

Ainsi, nous savons que la Camry 2018 sera propulsée de série par un moteur quatre cylindres de 2,5 litres tandis qu’un moteur V6 de 3,5 litres sera en option. Il s’agit donc des mêmes spécifications que les moteurs actuels offerts dans la berline intermédiaire de Toyota, mais le constructeur affirme avoir procédé à plusieurs améliorations à commencer par un taux de compression plus élevé et une meilleure efficacité thermique.

Avec les améliorations apportées au moteur et une nouvelle boîte de vitesse automatique à huit rapports, Toyota promet la meilleure consommation de carburant dans le segment des berlines intermédiaires avec son moteur quatre cylindres.

Du côté du moteur hybride, il demeure jumelé à une boîte automatique à variation continue qui sera désormais dotée d’un mode Sport permettant de simuler des changements de rapports avec la boîte de vitesse.

La sécurité de série

Tous les constructeurs parlent de sécurité, mais il faut admettre que Toyota se démarque en offrant de série des systèmes de sécurité active avancés. Ce n’est pas nécessairement que Toyota offre plus de dispositifs de sécurité, mais le fait d’offrir le tout sans frais supplémentaires confère un avantage certain à la marque.

L’ensemble Toyota Safety Sense-P inclut notamment un régulateur de vitesse intelligent, un système précollision avec détection de piétons, un système d’avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction et les feux de route automatiques.

La Toyota Camry 2018 est la voiture la plus vendue de son segment parce qu’elle est fiable, elle est confortable et elle est spacieuse. C’est ce que ses propriétaires aiment d’elle. Toyota le sait et malgré les ajustements apportés à la berline afin de la rendre plus dynamique, les traits de personnalité qui ont fait son succès devraient toujours être au rendez-vous. Il reste maintenant à savoir si le côté sportif renouvelé sera en mesure de séduire ces autres consommateurs qui veulent s’amuser au volant et qui, jusqu’à maintenant, ne songent pas vraiment à la Camry.

Nous le saurons quand la voiture arrivera l’été prochain.