Ils sont quatre amis d’enfance, tous nés en 1966, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Ils ont donc célébré leurs 50 ans en 2016 et, pour souligner ce cap important, ils se sont offert tout un cadeau : sillonner à moto la route américaine la plus célèbre et riche en histoire, la mythique Route 66.

C’est leur périple que relate la nouvelle série simplement baptisée Route 66, une production de Datsit, qu’Historia diffuse depuis la semaine dernière. Si vous voulez être du voyage, c’est le jeudi, à 19h, que le petit groupe, composé du comédien Nicolas Canuel et ses acolytes François Marchal, Jean-Loup Barbeau et Normand Brazeau, roule de «diners» en motels kitsch, du Chain of Rocks Bridge au Grand Canyon, et croise des personnages hauts en couleur : Randy le chasseur de tornades, Lowell l’artiste qui a reconstruit le village de son enfance, le barbier de Seligman, Elmer Long et sa forêt de bouteilles de verre, etc.

Les quatre complices déjeunent au Cars on the route (qui a inspiré le film animé Cars), tirent du AK-47 dans un champ de tir, traversent la Forêt Pétrifiée, arpentent l’Arizona à dos de cheval, longent le fleuve Colorado, fendent le désert des Mojaves et plongent les pieds dans le Pacifique.

Ils franchiront ainsi trois fuseaux horaires et huit états américains sur les 10 semaines que durera Route 66. Et la balade ne sera pas nécessairement tranquille : panne de moto, steak de 72 onces, barbecue de 72 pièces à assembler, eaux du Rio Grande et autres intempéries se dresseront devant eux comme des «obstacles» voués à pimenter leur périple! Et c’est sans compter que nos hommes se jouent des tours entre eux…

Route 66, le jeudi, à 19h, à Historia. En rediffusion le lundi à 22h et le mercredi à 17h, et en ligne sur le site d’Historia. Le premier épisode, présenté le 5 janvier, est déjà disponible sur le web.