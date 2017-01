Le régime méditerranéen est bon pour le cerveau vieillissant

Les noix Une consommation régulière de noix réduirait notamment les risques de souffrir de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancer. Au niveau du cerveau, manger des noix préviendrait les risques de souffrir de maladies chroniques associées au vieillissement et à la détérioration de la mémoire.

Le chocolat noir Le chocolat noir est plus riche en cacao que les autres types de chocolat. Il est du coup plus riche en antioxydants pouvant accroître la mémoire, le niveau d’attention, les réflexes et la concentration. Une excellente source de magnésium, la consommation de chocolat noir aiderait également à mieux gérer le stress et réduirait les risques de souffrir d’Alzheimer.