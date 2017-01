ADVERTISEMENT

Nissan l’a dit depuis longtemps : 2016 était l’année du camion. Une année qui se conclut au tout début de 2017, alors que le constructeur japonais profite du Salon international de l’auto de Détroit pour dévoiler son utilitaire sport compact, le Nissan Qashqai (prononcez cache-kaï).

Le petit véhicule, qui connaît un succès fulgurant en Europe avec plus de 2,5 millions d’unités vendues, fera son entrée officielle au printemps en Amérique du Nord. Mais ne cherchez pas le Qashqai aux États-Unis; il y sera bien vendu, mais portera plutôt le nom de Rogue sport.

Sous le capot de ce petit utilitaire, construit sur la même plateforme que le Rogue, mais avec des dimensions légèrement inférieures, se retrouve un moteur quatre cylindres de 2,0 litres développant 141 chevaux et 147 livres-pied de couple. Dans sa version de base, le Nissan Qashqai offrira une boîte manuelle à 6 vitesses et une traction avant.

Il sera cependant disponible avec la boîte CVT de nouvelle génération, partagée avec le Nissan Rogue, ainsi qu’avec un rouage intégral. Un ensemble d’options plus hivernales, comme les sièges chauffants de série ou le volant chauffant optionnel, s’ajouteront aussi à la présentation du petit véhicule.

L’habitacle se marie aussi à celui du Rogue : le volant et les cadrans en sont largement inspirés, et le design global est quasi identique.

En matière de dimensions, le petit Qashqai concède quelques centimètres à son grand frère. Il est, par exemple quelque 30 centimètres plus court en longueur totale, et présente un empattement raccourci de 5,7 centimètres. Avec ses banquettes rabattables 60/40, le Nissan Qashqai 2017 est capable d’accueillir jusqu’à 1730 litres de marchandise dans un espace cargo parmi les plus imposants de sa catégorie.

Aucun détail sur les versions disponibles, sur les prix ou sur les objectifs de vente n’ont été rendus publics, les dirigeants de Nissan se contenant d’exprimer leur espoir que le Qashqai sera le « 2e meilleur vendeur, après le Rogue ». Rappelons que le Nissan Rogue s’est écoulé à plus de 40 055 unités en 2016 au Canada.

