Samedi 7 janvier, la marque New Balance a lancé son nouveau modèle le « 247 » en grande pompe. Notre photographe Jf Galipeau était de la partie au cours d'une soirée festive et musicale.

Fidèle à l'ADN de la marque, ce nouveau modèle est fait de cuir pleine fleur, agrémenté de détails asymétriques perforés, combinés à une construction de chaussette en nubuck synthétique élastique. Il est disponible depuis le 7 janvier sur le site www.newbalance.ca et chez certains détaillants canadiens au prix de 159,99 $.

« On est extrêmement contents et fiers de vous présenter la plus récente proposition lifestyle, le modèle 247. C’est le premier nouveau modèle créé dans le cadre de notre engagement à fabriquer des chaussures conçues pour notre concept évolutif, le lifestyle. Un rappel envers notre style emblématique, certes, et un grand pas en avant pour combiner le sport et la vie, » ajoute Shinichi Kubota, Vice-président mondial, lifestyle. « Le design avant-gardiste du 247 combine le savoir-faire, la technologie, le confort et l’ajustement parfaits qui font la renommée de New Balance et il offre la polyvalence requise pour le consommateur en quête d’un style moderne, puisque sa vie n’arrête jamais. »

À propos de New Balance

New Balance, dont le siège est situé Boston, possède cinq usines en Nouvelle-Angleterre et une à Flimby, au Royaume-Uni. La marque compte plus de 5 000 associés répartis dans le monde, et a déclaré des ventes mondiales de 3,3 milliards de dollars en 2014.