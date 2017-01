ADVERTISEMENT

Après un an, l’aide médicale à mourir (AMAM) entre peu à peu dans les moeurs comme soin de fin de vie au Québec : le nombre de demandes s’accroît dans toutes les régions où les plus récentes données sont disponibles. Certaines ont même enregistré deux fois plus de demandes dans la deuxième moitié de 2016 que dans les six premiers mois d’application de la loi.

