Que dire de plus que « wow! » en voyant la toute nouvelle Stinger 2018 de Kia? Il y a de cela pas si longtemps que cette marque appartenant au géant coréen Hyundai ne proposait que des petites voitures économiques plus ou moins intéressantes.

Les vents ont tourné en 2006 alors que Peter Schreyer fut emprunté en permanence d’Audi pour chapeauter l’évolution du design chez Kia. Depuis ce temps, cette marque qui était reconnue pour ces voitures bon marché se retrouve maintenant à la fine pointe du design automobile.

Leur dernière création, la Stinger, en est une preuve sans contredit. Cette « fastback » cinq portes à hayon s’est, d’un seul coup, hissée au sommet des plus belles voitures de production au monde. Le Concept GT dévoilé à Francfort en 2011 qui était en quelque sorte le précurseur de la version production dévoilée à Détroit était frappant, mais voilà que le produit final l’est encore plus.

Les proportions ainsi que les voies avant et arrières larges lui donnent une puissante prestance qui s’agence à merveille avec la calandre familiale bien connue à l’avant. De tous ces angles, on retrouve des accents allemand, italien et britannique qui lui vont à merveille. Simplement dire que cette voiture est belle ne lui rend aucunement justice.

La nouvelle Stinger est une grande voiture. Ses dimensions et son empattement sont plus importants que les Audi A4, BMW Série 4 Gran Coupé et Mercedes CLS de ce monde. Ceci se traduit par un habitacle et un coffre spacieux, mais ce n’est pas tout. L’habitacle de la Stinger est de plus luxueux puisqu’il peut être doté en option de cuire Nappa en plus d’un niveau d’équipement de série important et d’une présentation des plus modernes.

La plateforme sur lequel repose la Stinger comprend 55 % d’acier haute résistance perfectionné ce qui lui confère non seulement une structure ultra rigide en cas d’accident, mais une base idéale pour un comportement routier dynamique. La suspension entièrement indépendante est ajustable grâce à cinq modes de conduite: Personnel, Eco, Sport, Confort et Smart.

Les groupes propulseurs proposés sont attirants, et toujours en phase de développement. Sachez que de base, la Stinger est une propulsion arrière qui fait appel à un différentiel à glissement limité mécanique. La traction intégrale est en option tandis que tous les modèles reçoivent une boîte automatique à huit rapports.

Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres de 255 chevaux sera l'option de base tandis qu’un V6 de 3,3 litres avec deux turbocompresseurs a la mission de générer des émotions fortes. Il produit 365 chevaux et selon Kia devrait catapulter la Stinger à 100 km/h en seulement 5,1 secondes.

La question qu’on se pose est si la Stinger est aussi palpitante à conduire qu’elle l’est, à contempler. On a bien hâte de connaitre la réponse.

Entre temps, Kia Canada nous informe que la sublime Stinger 2018 arrivera en concessions dès la fin de 2017 et que les prix nous seront communiqués quelque temps avant sa venue.

Source: LuxuryCarMagazine.com