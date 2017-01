ADVERTISEMENT

Depuis 10 ans, l'huile de palme est devenue le produit alimentaire et cosmétique le plus vendu de la planète. Sa fabrication cause d'immenses dommages à l'environnement et entraîne une déforestation majeure dans certains pays asiatiques.

En Côte d'Ivoire, la production d’huile de palme est plutôt artisanale. Les deux tiers des plantations comptent moins de cinq hectares et près de 3000 de ces paysans ont pris le virage vert.

À Bonoua, à l'est d'Abidjan, Agrivar est la première entreprise ivoirienne à produire de l'huile de palme durable certifiée.

Sophie Langlois l'a visitée.

