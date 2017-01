Faut-il une loi pour combattre la «taxe rose»?

«Le maquillage peut aider les femmes à présenter une version plus polie d'elles-mêmes. Ça nous permet, les femmes fortes, les mères occupées, les présidentes, les superfemmes de créer l'illusion de huit heures de sommeil, même si ce n'est pas le cas. Quand on se sent bien à propos de nous, que ce soit avec ou sans maquillage, nous sommes impossibles à arrêter.» -- Lisa Roche

«Plus ou moins, on utilise toutes le même maquillage, et la façon dont je le porte me permet de dicter quelles parties de moi font que je ne porte pas de maquillage. Que je le porte ou pas, ça parle de mon moi intérieur, sur comment je me sens.» -- Reejuta

«Le bonheur, c'est beau. Et si le maquillage vous rend heureux, alors porter le! Si non, eh bien ne vous en faites pas avec cela. Peu importe, nous devrions toutes êtres confiantes et heureuses, parce que c'est de là que vient la vraie beauté.» -- Sioned Kay Kirkpatrick

«J'aime le maquillage parce que ça donne plus de définition à mon visage. Je déteste le maquillage parce que ça ne montre pas qui je suis vraiment.» -- Angelita Gillette

«Je crois que le maquillage est un outil pour faire valoir la beauté de chacun. Par contre le moins j'en porte, le plus belle je me sens.» -- Olivia Connors

«Je porte du maquillage à différents degrés, quand ça me plaît ; je pense toujours à la raison pour laquelle je le fais par contre.» -- Halah Ahmad

«Je dirais que j'aime le maquillage, mais je sens que je m'y fie trop. Nous oublions d'aimer notre beauté naturelle parce que les standards de beauté de la société sont tellement disproportionnés.» -- Isadora Laveau

«Ma mère ne portait jamais de maquillage et elle m'a toujours dit qu'elle n'en avait pas besoin et elle ne me laissait pas en porter. Je n'ai jamais pris l'habitude d'en mettre. Je ne le déteste pas, je ne l'adore pas, je fais juste très confiance à ma mère.» -- Kayla McGarrell

«Le visage d'une personne est comme un canevas vide. Le maquillage est la peinture qui crée l'ambiance de la pièce. Chaque chose qu'un artiste crée vient de l'âme. L'amour, la douleur, la joie, transcende chaque pièce, comme le fait le maquillage sur le visage d'une personne. » -- Vanessa Ly