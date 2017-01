ADVERTISEMENT

Le savoir-faire de cet artiste ébéniste est épatant. Il travaille les crayons de couleur depuis 2015 et poste régulièrement ses travaux sur ses pages Youtube et Facebook. Ses dernières créations ont attiré plus de 39 millions de personnes, grâce à une vidéo signée BoredPanda. Vous avez bien lu, la vidéo a été vue près de 40 millions de fois.

Publiée le 3 janvier, elle continue à être très partagée sur les réseaux sociaux. Elle met en scène le travail de Nick Z, dans son atelier intitulé Woodturning (bois tournant). On y découvre une technique fascinante. Nick assemble quantité de crayons de couleur grâce à une colle spéciale. Ensuite, l'artiste fait tourner sa meule à vive allure et modèle le tout en vase ou autre.

Parmi ses dernières créations, on trouve des vases ou des bols polis et vernis.

Nick Z. et son atelier Woodturning ne sont pas les premiers à confectionner des objets à partir de crayons de couleur. La technique apparaît dès 2010, mais il est probable qu'elle ait déjà été mise en pratique auparavant.

L'un des artistes les plus remarqués dans cette matière est le Finlando-néerlandais Tuomas Markunpoika qui avait façonné en juin 2014 de grands vases faits de crayons bleu clair ou graphites.

D'autres se sont essayés aux bijoux, comme Maria Cristina Bellucci.

Et comme la Tchèque Anna Curlejova et sa collection Carbikova.

Le travail du Californien Peter Brown est très bien détaillé dans la vidéo ci-dessous.

La technique n'est donc pas toute neuve mais elle fascine toujours autant. Sans doute aussi à cause de l'inquiétude qu'elle peut provoquer chez certains, qui le notent dans les commentaires sous la vidéo de Nick Z.: "Une part de moi dit que c'est beau, et l'autre part hurle contre l'utilisation de ces crayons de couleur qui ont l'air parfaitement bien faits."

