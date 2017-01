ADVERTISEMENT

La journaliste britannique Clare Hollingworth, qui fut la première en août 1939 à annoncer le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, est décédée à Hong Kong à l'âge de 105 ans.

Elle avait 27 ans à l'époque et travaillait pour le Daily Telegraph. Elle s'était rendue en Allemagne à la frontière polonaise pour, raconta-t-elle plus tard, « rendre compte du sort des réfugiés, des aveugles, des sourds et des muets ».

« Quand j'étais là-bas, la guerre a tout d'un coup commencé », disait-elle dans une interview accordée en 2009.

Son scoop sur l'entrée d'une colonne de chars de la Wehrmacht en Pologne fit, bien entendu, le tour du monde.

Clare Hollingworth, dont le décès a été annoncé mardi à Reuters par une vieille amie, était un peu la marraine de l'Association de la presse étrangère de Hong Kong, dont elle était la doyenne depuis plus de 20 ans.

