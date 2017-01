12 conseils pour les couples tentés par l'échangisme

Le plus important Si vous êtes en couple, assurez-vous d’être sur la même longueur d’onde que votre partenaire en ce qui a trait à vos désirs, vos limites et ceux de l’autre.

Les bienfaits de l’échangisme L’échangisme est une façon inusitée, encore taboue dans la société actuelle, d’explorer sa sensualité et sa sexualité. Cette pratique peut également contribuer à renforcer votre vie de couple et votre sexualité à deux en vous faisant découvrir de nouvelles pratiques.

La première fois Lorsque vous allez dans un club ou une soirée échangiste pour la première fois, restez autant que possible avec votre conjoint. Il est primordial que vous ayez tous les deux du plaisir ensemble. Si vous vous éloignez pour avoir une relation intime avec quelqu’un d’autre, votre partenaire risque de se sentir abandonné, voire trahi.

Protégez-vous Il est évidemment essentiel de bien vous protéger lorsque vous participez à une soirée échangiste. Ne comptez sur personne d’autre que vous-même à cet égard. Soyez également honnête à propos de vos préférences et de votre santé sexuelle, et exigez la même chose de vos partenaires.

Respectez les règles Les clubs et les soirées échangistes ont tous leurs propres règles et traditions. Informez-vous avant de vous rendre sur les lieux. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre. Plusieurs événements utilisent aussi des bracelets de couleurs pour indiquer les préférences de chacun et éviter la confusion. Optez aussi pour un établissement ou un événement où vous devez réserver votre place. Cela indique que les organisateurs sont soucieux que tous les participants trouvent leur compte durant la soirée.