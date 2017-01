Tout ce que vous devez savoir sur la diarrhée

La diarrhée est la deuxième maladie la plus rapportée aux États-Unis. Un adulte normalement constitué en souffrira, en moyenne, quatre fois par année. La diarrhée est caractérisée par des selles molles et liquides, des crampes et des ballonnements.

La principale cause de la diarrhée est une infection de nature virale, bactérienne ou parasitaire. Elle peut aussi découler de la consommation d’aliments particulièrement riches en sucre et en édulcorants artificiels, de la prise de certains médicaments ou se manifester comme effet secondaire suite à une intervention chirurgicale.

Certaines bactéries peuvent chambouler votre santé digestive en s’infiltrant dans votre organisme par l’entremise d’aliments avariés, d’eau contaminée ou de la propagation d’un virus.

La diarrhée du voyageur se produit lorsque vous visitez une nouvelle région et que votre organisme entre en contact avec des bactéries auxquelles il n’a pas l’habitude d’être exposé. Consultez toujours un spécialiste de la santé pour savoir si le pays que vous comptez visiter est à risque. Lavez-vous souvent les mains, et ayez les médicaments nécessaires sur vous pour faire face à toute éventualité.

Plusieurs antibiotiques peuvent causer la diarrhée, car ils détruisent autant les bonnes que les mauvaises bactéries, pouvant du coup chambouler l’équilibre de votre flore intestinale. Les médicaments pour traiter le cancer et les antiacides contenant du magnésium sont aussi connus pour causer la diarrhée.

L’incapacité de l’organisme à bien digérer certains aliments peut aussi être la cause de la diarrhée. C’est notamment le cas avec les aliments trop sucrés, les édulcorants artificiels et les produits laitiers. Les symptômes de tels problèmes de digestion sont la nausée, la diarrhée, les crampes, les gaz et les ballonnements, lesquels surviennent généralement entre 30 minutes et deux heures après la consommation du ou des aliments en cause.

De nombreux adultes développent un certain niveau d’intolérance au lactose avec l’âge. Les personnes intolérantes souffrent généralement de diarrhée après avoir consommé un produit laitier. Le corps doit alors produire une enzyme qui aide à la digestion du lactose, mais le niveau de production de celle-ci peut diminuer rapidement après l’enfance.

Des diarrhées fréquentes peuvent être liées à la maladie de Crohn, des colites ulcéreuses ou microscopiques, l’hyperthyroïdie, une pancréatite chronique, la maladie d’Addison ou le syndrome du colon irritable. Consultez votre médecin.

Pour réduire les risques d’infection, cuisez toujours bien vos viandes, vos volailles et vos œufs. Lavez bien vos mains, vos ustensiles et votre surface de travail. Réfrigérez rapidement vos restes.

La diarrhée peut mener à la déshydratation, qui peut être extrêmement dangereuse si non traitée. Les symptômes à surveiller chez l’adulte sont une soif excessive, la bouche et la peau sèches, une absence d’urine ou une urine de couleur foncée, la fatigue et les étourdissements. Chez les bébés, on surveille les pleurs sans larme, une température corporelle de plus de 38,5 degrés Celsius, la bouche sèche, une période de plus de trois heures sans uriner, l’irritabilité et la somnolence.