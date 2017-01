Barack Obama offre le dernier discours de sa présidence

ADVERTISEMENT

Barack Obama a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements, à Chicago, où il livrait mardi soir le dernier discours de sa présidence au même endroit où il avait lancé sa carrière politique.

Cette allocution sera la dernière chance pour le président sortant de définir l'héritage qu'il laissera au peuple américain un peu plus de huit ans après sa première élection, qu'il avait aussi célébrée à Chicago.

Arrivé peu après 21 h, M. Obama a eu du mal à commencer son discours, alors qu'il se faisait interrompre par des spectateurs qui scandaient: "Quatre ans de plus" ("Four more years"). Le président a répondu du tac au tac qu'il "ne pouvait pas faire cela".

Dans les premières minutes de son allocution, Barack Obama a tenu

à remercier les Américains qui ont fait de lui un "meilleur président et un meilleur homme".

Il a tenu à rappeler ses racines en tant qu'organisateur communautaire à Chicago, un passage qui lui a permis d'apprendre que "le changement arrive seulement lorsque les gens ordinaires s'impliquent, s'engagent et s'unissent pour le demander".

"Après huit dans de présidence, je crois encore cela. Et ce n'est pas juste mon opinion. C'est le coeur de l'idée américaine _ notre expérience audacieuse de l'autogouvernance", a-t-il déclaré.

Barack Obama a par ailleurs martelé les idéaux de changement qui l'avaient propulsé à la tête des États-Unis, en 2008, en soulignant tout le chemin qui a été parcouru depuis ce temps, notamment sur la création d'emplois, les droits de la communauté LGBT ou le rapprochement avec Cuba.

"C'est ce que nous avons fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez incarné le changement", a-t-il lancé.

Il a toutefois reconnu qu'il restait beaucoup de travail à faire, notamment sur le sujet des tensions raciales aux pays.

