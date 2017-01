ADVERTISEMENT

La productrice et entrepreneure Anne-Marie Losique nous a habitués aux tenues affriolantes et provocatrices laissant très peu place à l’imagination, mais voilà qu’elle a tout remballé et s’est couverte de la tête au pied.

Qui l’eût cru?

Alors qu’elle fait un voyage au Moyen-Orient, au cours duquel elle est passée dans les Émirats arabes unis et au Oman, elle a opté pour des leggings, un chandail long et un voile pour dissimuler sa peau et ses cheveux, comme le veulent les mœurs dans cette partie du monde.



Anne-Marie Losique est à droite sur cette photo.

« Disons que pour le coin, c’est une tenue sexy », écrit-elle sur sa page Facebook pour accompagner les photos de son périple.

Mais une Anne-Marie Losique dépourvue de toute connotation sexuelle, ça se peut? Bien sûr que non. Elle n’a pas manqué de préciser qu’elle ne portait pas de sous-vêtements sur l’une de ses photos.