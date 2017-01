KAZUYA TANAKA/a.collectionRF via Getty Images

Il existe une région magnifique au large du Japon où l’eau est turquoise, le sable blanc, et où vous pouvez vous prélasser sur des plages on ne peut plus paisibles.

L’archipel Ryukyu s’étend du sud-ouest du Japon jusqu’à Taïwan. Si vous n’en aviez jamais entendu parler, les choses risquent de changer rapidement, car les îles ont réussi à percer le fameux palmarès du New York Times des endroits à visiter absolument cette année.

L’archipel Ryukyu est composé de plusieurs groupes d’îles, l’un des plus majestueux étant l’archipel Kerama, où vous pouvez notamment observer les baleines entre les mois de janvier et mars.

Les îles Okinawa sont pour leur part étudiées pour leur forte concentration de personnes centenaires, qui réussissent à vivre aussi longtemps en bonne santé grâce à l’alimentation unique des lieux et une vibrante vie en communauté.

Les îles Ryukyu se doivent également d’être visitées par les amateurs de plongée sous-marine. Le moment idéal pour s’y rendre est au printemps ou à l’automne.

La meilleure façon de visiter l’archipel Ryukyu est de voler depuis Tokyo jusqu’aux îles Okinawa, à partir desquelles vous pouvez prendre le traversier ou l’avion pour visiter les différents groupes d’îles. Vous pouvez aussi visiter les lieux par bateau, en kayak, ou par l’entremise d’un taxi marin.

L'île Zamami, située dans l'archipel Kerama.

La plage Aharen sur lïle Tokashiki, située dans l'archipel Kerama.

L'île Zamami, située dans l'archipel Kerama.

L'île Kume, située dans l'archipel Okinawa.

L'île Miyako.

L'île Nagannu, située dans l'archipel Kerama.

La plage Hijuishi sur lîle Tokashiki, située dans l'archipel Kerama.

L'île Zamami, située dans l'archipel Kerama.

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.