Plus de métros sur les lignes orange et verte

Les usagers du métro de Montréal peuvent profiter d'un service bonifié à compter d'aujourd'hui, grâce à l'ajout de nouvelles voitures aux heures de pointe sur les lignes orange et verte.

Le service est en outre bonifié aux « épaules de la pointe », comme le souligne le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, Philippe Schnobb, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

« C’est-à-dire qu’au lieu de terminer l’heure de pointe vers 9 h comme à l’habitude, on va prolonger. Donc, les gens qui prennent le métro après 9 heures et avant 7 h vont avoir des trains à des intervalles plus courts », explique-t-il.

Concrètement, les passagers qui prennent le métro entre 6 h 45 et 7 h, et entre 9h et 10 h, ne devraient pas attendre plus de trois minutes sur les quais.

« C’est le changement qui va être le plus visible à court terme », souligne M. Schnobb.

L’impact de ces décisions « va s’intensifier au cours de l’année », ajoute-t-il, puisque les nouvelles voitures Azur, capables de transporter plus de passagers, continuent d’entrer graduellement en service.

L’ajout de voitures sur les lignes orange et verte est rendu possible grâce à un investissement de 23 millions de dollars annoncé en novembre.

Évoquant l’ajout de 5 millions de kilomètres-voiture au total, la STM avait alors annoncé la plus importante hausse de services dans le métro depuis l’ouverture des trois stations de Laval, il y a 10 ans.

