Maripier Morin devient collaboratrice à «Accès Illimité»

Maripier Morin se joint à l’équipe d’Accès illimité à titre de collaboratrice spéciale. Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion avaient reçu l’animatrice en tant qu’invitée pendant la saison et l’accueilleront maintenant quelques fois au courant des 13 nouveaux épisodes à venir.

Dans les prochains jours, la trentaine d’invités de la nouvelle saison, qui débutera le 29 janvier, sera annoncée. Après Mariana Mazza, Mariloup Wolfe, Xavier Dollan, Céline Dion, Marie-Mai, Céline Dion et tant d’autres qui sont déjà passés sur le plateau, on a bien hâte de voir qui sera en vedette pour ce rendez-vous télévisuel qui attire plus d’un million de spectateurs. Rachid Badouri, Safia Nolin et P.K. Subban sont attendus pour démarrer la saison en beauté!

Le trio formé par Anouk Meunier, Jean-Philippe Dion et Maripier Morin nous avait déjà ravi à l’occasion de leur couverture du tapis rouge du Gala Artis.



