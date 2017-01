ADVERTISEMENT

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Le couple atteint du syndrome de Down (trisomie 21) s’est marié il y a quelques mois à Surrey, en Angleterre, devant 200 membre de leurs familles et amis. Leur grosse journée, appelé le WedFest (festival du mariage), a été teintée de magie avec un trône de licorne, un gâteau coloré, des décorations originales et, évidemment, beaucoup de danse.

« Nous aimons danser et chanter. Nous avons sélectionné notre musique », explique la mariée.

La mère de la mariée a dit au Huffington Post que les deux amoureux partagent une belle connexion. « Ils sont toujours ensemble, ils s’aident et ils se respectent, explique-t-elle. Polly est la patronne du couple, alors que Joe est plus tranquille. Il l’aime énormément. »

Les jeunes mariés se sont rencontrés il y a 8 ans, à l’école.

« Nous sommes devenus amoureux immédiatement », dit Polly.

La mariée espère que leur couple en inspirera d’autres.

« Mon conseil pour les couples ayant une déficience comme nous est de vivre vos rêves, croire en vous. Tout est possible ! »



À voir également:

Close  Des mariés trisomiques réalisent un rêve sur  

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.

Polly Gibson et Joe Minogue ont organisé le mariage de leurs rêves.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.