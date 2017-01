«Je pourrais me poser au milieu de la Cinquième avenue [à New York] et tirer sur quelqu'un, je ne perdrais pas d'électeurs.» Lire la suite ici.

«Il faut qu'ils le soient, il le faut (...) Il faut beaucoup de systèmes, au-delà des bases de données.» (À un journaliste de NBC qui lui demandait s'il était favorable à ce que les musulmans soient obligés de s'inscrire sur un registre, à Newton, Iowa, 19 novembre 2015.)

«On peut être politiquement correct, mais jusqu'à ce qu'on détermine et comprenne ce problème au niveau de la menace dangereuse qu'il représente, notre pays ne peut pas être la victime d'attaques horribles par des gens qui ne croient qu'au jihad. Ces gens croient au jihad. Ils ne veulent pas de notre système. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine (...) Nous devons être fermes et intelligents et vigilants, et nous devons nous intéresser aux mosquées.» (Mount Pleasant, Caroline du Sud, 7 décembre 215)

«Suis-je moralement obligé de défendre le président chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de mal ou de polémique sur lui? Je ne le pense pas.» (Après qu'un partisan a affirmé que Barack Obama était musulman et non-Américain, Twitter, 19 septembre 2015.)

«Regardez Paris, avec les lois sur le port d'armes les plus restrictives du monde, personne n'avait d'armes sauf les méchants (...) Personne n'était armé. On peut dire ce qu'on veut, s'ils avaient eu des armes, si nos gens étaient armés, s'ils avaient le droit de porter des armes, la situation aurait été très, très différente.» (Beaumont, Texas, 14 novembre 2015)

«Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas leurs meilleurs éléments. Ils n'envoient pas des gens comme vous. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes, et ils nous apportent leurs problèmes. Ils apportent de la drogue, ils apportent de la délinquance, ce sont des violeurs. Et certains, je suppose, sont des gens bien.» (New York, 16 juin 2015)

«Elle m'a posé plein de questions ridicules. On pouvait voir du sang sortir de ses yeux, du sang sortir de son... où que ce soit.» (En parlant de la journaliste Megyn Kelly, interview sur CNN, 7 août 2015.)