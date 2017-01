Chez Hockey Canada, «pas le droit» de parler français

ADVERTISEMENT

Après sa défaite crève-coeur en finale du Championnat mondial junior, Hockey Canada se retrouve au coeur d'une controverse après qu'un joueur québécois a affirmé ne pas avoir eu le droit de parler en français dans le vestiaire.

En entrevue à l'émission Dave Morissette en direct vendredi, Julien Gauthier a affirmé que les joueurs francophones n'avaient le droit à «aucun français» au cours du tournoi. Pourtant, certains matchs étaient présentés en sol québécois.

«Tu parles aucunement français. T'as pas le droit, vu que [pour] tout le monde, la langue première c'est l'anglais, là-bas.» – Julien Gauthier

Si elle n'a pas semblé surprendre Dave Morissette, la déclaration a fait sourciller le chroniqueur de La Presse, Philippe Cantin. Dans sa chronique de lundi, le journaliste sportif a partagé les précisions de Dominique Ducharme, l'entraîneur-chef d'Équipe Canada.

Selon l'entraîneur, lui-même francophone, on n'a jamais interdit aux joueurs de parler français entre eux. Il admet cependant avoir «demandé de faire attention».

«On voulait que tout le monde soit inclus. Ce n'est pas une interdiction. On voulait former l'équipe la plus forte possible ensemble. Il fallait que tout le monde se comprenne», a expliqué Dominique Ducharme à Philippe Cantin.

Mais avec une proportion de francophones inégalée depuis belle lurette au sein de l'équipe - six Québécois et un Néo-Brunswickois - on est en droit de se demander si tout le monde se comprenait vraiment.

Malheureusement, ce manque de considération de Hockey Canada pour les francophones n'est pas un phénomène isolé. Philippe Cantin rappelle d'ailleurs que l'organisation a récemment donné une conférence de presse uniquement en anglais pour annoncer la nomination de Scott Smith au poste de président.

«On peut trouver ça anecdotique. J'y vois plutôt une nouvelle preuve de l'absence totale de sensibilité envers le fait français de cette haute direction, bien cantonnée dans ses bureaux de Calgary», écrit-il.

Et il n'est pas le seul à s'indigner. Sur Twitter, lundi, la nouvelle continuait de faire réagir.

@trudelpierre @ValTremblay_Sag Malheureuse attitude de colonisé.Il y a un anglo.dans le groupe,du coup on parle tous en anglais...misère... — Berube Brigite (@BerubeBrigite) 9 janvier 2017

Une grande équipe fait une place à chacun de ses joueurs. Hockey Canada doit faire une place au français. #polqc https://t.co/8wKfqGbLVn — Jean-Marc Fournier (@JeanMFournier_) 9 janvier 2017

@trudelpierre @jalegendre Toujours la même rengaine avec la gang de l'Ouest et le président d'Hockey Canada incapable de dire 3 mots en français. gang de RedNeck — MC (@MCMCMontreal) 9 janvier 2017

Reste à voir si Hockey Canada pourra corriger le tir avant le prochain championnat.